HBK:s jättelöfte om framtiden: ”Kan inte säga någonting”

SOLNA. Halmstads BK avslutade säsongen med att bortaslå AIK.

Detta då Villiam Granath stod för båda målen i segern mot de svartgula.

– Han gör en otrolig prestation och har gjort en bra säsong, säger Bleon Kurtulus efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Med 29 allsvenska omgångar hade AIK spelat in 48 poäng och befann sig på en fjärdeplats i serien. Ett par knapphål nedanför parkerade sig Halmstads BK på en elfteplats med 32 poäng.

Efter matchen hade hemmalaget från Solna halkat ner till en sjundeplats och HBK befäst sin elfteplats. Detta efter att Hallandslaget gjort ett mål i vardera halvlek och avslutat säsongen med en seger.

Då passade den 18-årige mittbacken Bleon Kurtulus på att njuta av atmosfären.

– Det är roligt att få avsluta på det här sättet. Jag kollade på storbildskärmen och såg att de hade slagit rekord så det var roligt med fansen och hela den biten. Det är också roligt att vinna med 2-0 och få hålla nollan. Det är en skön avslutning på säsongen, säger han efter matchen.

Varför vinner ni?

– Svårt att säga exakt nu. Men utifrån hur det såg ut på planen var det vi som hade mycket boll, åtminstone i första halvlek. Jag kollade statistiken efter matchen och de hade två skott på mål. Det säger en hel del. Vi är solida som fan, det är stabilt och en otroligt stark insats.

”Villiam, Villiam…”

Villiam Granath. Foto: Bildbyrån

Vad var det då som HBK lyckades göra för att hålla AIK:s offensiva spelare utanför sitt straffområde? Ett starkt kollektiv, menar Kurtulus.

– Vi spelar ju tillsammans, det är en lagsport. Vi förflyttar oss från ena sidan till den andra tillsammans och alla gör sitt jobb, vilket ger resultat till slut.

Villiam Granath gör två mål idag. Vad kan du säga om hans prestation?

– Villiam, Villiam…, säger Kurtulus och skrattar.

– Han gör en otrolig prestation och har gjort en bra säsong, det får man ge honom. Det är roligt för Villiam och ännu roligare att han sänkte AIK med två mål.

Bleon Kurtulus säsong har inte gått många obemärkt förbi. Sannolikt inte utländska klubbar heller. Således är det på sin plats att fråga den unge mittbacken kring hur han ser på sin egen framtid nu när säsongen är slut.

– Jag kan tyvärr inte säga någonting, meddelar Kurtulus.