AIK ramlar ner till sjundeplats – HBK starkast i Solna

SOLNA. Under söndagen ställdes AIK mot Halmstads BK i den sista allsvenska omgången.

Då stod hemmalaget för en sämre prestation och ramlade ner från fjärdeplatsen till en sjundeplats.

Detta efter att Villiam Granath gjort matchens två mål.

Foto: Bildbyrån

Med 29 allsvenska omgångar hade AIK spelat in 48 poäng och befann sig på en fjärdeplats i serien.

Ett par knapphål nedanför parkerade sig Halmstads BK på en elfteplats med 32 poäng.

Inför matchen på Strawberry arena var “Gnaget” i behov av ett positivt resultat för att knipa fjärdeplatsen som kan innebära spel i Europa nästa sommar – i det fall att något av de tre bästa lagen vinner Svenska cupen.

På gräsmattan i Solna skulle bortalaget vara det klart bästa laget i den första halvleken och stundom göra det mycket svårt för AIK.

Det skulle visa sig i den 19:e minuten, då Villiam Granath vann en duell med Fredrik Nissen, slet sig loss och kyligt placerade in 1-0.

Det resultatet stod sig fram till halvtid, då AIK-spelarna möttes av burop från hemmasupportrarna.

I den andra halvleken ryckte AIK upp sig rejält – delvis tack vare ett trippelbyte man gjorde i paus.

Det skulle dock inte räcka någonstans, då HBK kontrade in sitt andra mål med sju minuter kvar att spela. Ännu en gång var det Villiam Granath som höll sig framme och slog in en retur från nära håll.

Segern för HBK innebär att de slutar på en elfte-plats. AIK ramlar ner från fjärdeplatsen till sjundeplatsen.