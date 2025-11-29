Hemmastå tömt – matchen är i gång

Kvalmatchen mellan IFK Norrköping och Örgryte har varit avbrutet flera gånger.

Nu kommer beskedet att matchen återupptas när Pekings hemmaståplats tömts.

Kvalet till allsvenskan mellan IFK Norrköping och Örgryte IS har avbrutits flera gånger på grund av inkastad pyroteknik och skadegörelse.

I matchminut 85 avbröts matchen en längre stund och senare återupptogs den i en minut innan den pausades igen.

Efter längre avbrott och ett matchmöte togs beslutet att IFK Norrköpings hemmaståplats måste tömmas för att återuppta matchen.

Tömningen av ”Curva Nordahl” gick smidigt och utan störningar.

Foto: Bildbyrån

Matchen återupptas 19.15.

Följ kvalet live här!