LIVE: IFK Norrköping – Örgryte IS

Kvalretur mellan IFK Norrköping och Örgryte.

Vilka tar den sista allsvenska platsen? I dag avgörs det.

Följ matchen med vår reporter här!



Efter den första kvalmatchen i Göteborg går Örgryte IS in som stora favoriter inför returen.



ÖIS vann den första matchen med hela 3-0 och IFK Norrköping står inför en svår uppgift att försöka ta den sista allsvenska platsen.

Idag står mycket på spel när ”Peking” tar emot sällskapet från Göteborg på Platinum Cars Arena. FotbollDirekts reporter är på plats för att ta del av, och bevaka, händelserna i Östergötland.

Matchen följer du med fördel här!









