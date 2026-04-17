Hien rasar mot Olsen: ”Respektlöst”

STOCKHOLM. Efter att Malmö FF besegrat Djurgården blev det gruffigt på plan.

Leon Hien rök ihop med MFF-keepern Robin Olsen som firat mot hemmaklacken.

– Man kan inte stå där och vifta hur som helst, säger Hien till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter en nästan 109 minuter lång drabbning lyckades Malmö FF knipa en 1–0-seger borta mot Djurgården. På slutsignal valde MFF-målvakten Robin Olsen att fira mot hemmaklacken.

Något Dif-försvararen Leon Hien inte uppskattade.

Spelarna rök ihop på slutsignal och det uppstod tumult nere vid Malmös straffområde.

– Jag står och ser att han viftar mot fansen och håller på. I min värld är inte det okej på vår hemmaplan så att jag var tvungen att gå dit och säga någonting i alla fall, säger Leon Hien efter matchen.

Olsen hade i ett tidigare skede hetsat mot Djurgårdens supportrar.

– Han gjorde det lite tidigare. Någonstans får det vara nog någon gång. Man kan inte stå där och vifta hur som helst, säger Dif-försvararen och förklarar situationen.

– Jag ser inte vad som händer, jag knuffar honom någon gång och sedan försvinner jag ganska snabbt därifrån.

Både Olsen och Hien tilldelades ett gult efter matchen.