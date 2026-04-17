Hien rasar mot Olsen: ”Respektlöst”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Efter att Malmö FF besegrat Djurgården blev det gruffigt på plan.
Leon Hien rök ihop med MFF-keepern Robin Olsen som firat mot hemmaklacken.
– Man kan inte stå där och vifta hur som helst, säger Hien till FotbollDirekt.
Efter en nästan 109 minuter lång drabbning lyckades Malmö FF knipa en 1–0-seger borta mot Djurgården. På slutsignal valde MFF-målvakten Robin Olsen att fira mot hemmaklacken.
Något Dif-försvararen Leon Hien inte uppskattade.
Spelarna rök ihop på slutsignal och det uppstod tumult nere vid Malmös straffområde.
– Jag står och ser att han viftar mot fansen och håller på. I min värld är inte det okej på vår hemmaplan så att jag var tvungen att gå dit och säga någonting i alla fall, säger Leon Hien efter matchen.
Olsen hade i ett tidigare skede hetsat mot Djurgårdens supportrar.
– Han gjorde det lite tidigare. Någonstans får det vara nog någon gång. Man kan inte stå där och vifta hur som helst, säger Dif-försvararen och förklarar situationen.
– Jag ser inte vad som händer, jag knuffar honom någon gång och sedan försvinner jag ganska snabbt därifrån.
Både Olsen och Hien tilldelades ett gult efter matchen.
Den här artikeln handlar om: