Hinten(?) om Alex Douglas till Bajen: ”Du som sa det”

STOCKHOLM. Kalle Karlsson hade Alex Douglas som en favoritspelare i Västerås SK.

Nu har mittbacken varit utanför truppen i sex raka matcher i Lech Poznan.

När FD frågar om nya Hammarbytränaren nu vill locka till sig Douglas i vinter skrattar han till.

– Det var du som sa det… men jag vill inte uttala mig om det, säger Karlsson.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Det var Kalle Karlsson som värvade Alex Douglas till Västerås SK från Hammarby TFF 2022. Förra sommaren såldes mittbacken till Lech Poznan – och kort senare var han helt plötsligt landslagsman och startade i Nations League-premiären i Baku i september i fjol.

Men kort efter den svenska viktorian på azerisk mark fasades Douglas ut från Blågult och det har gått allt tyngre i Polen där speltiden blivit sparsam.

Faktum är att han inte varit med i truppen senaste sex matcherna och enligt Transfermarkt är han inte skadad.

Därför frågar nu FotbollDirekt Hammarbys nya tränare om han vill locka åt sig Alex Douglas i vinter, inte minst med tanke på att Victor Eriksson är hett villebråd.

– Det var du som sa det, jag har inte sagt det, säger Karlsson med ett leende och fortsätter:

– Alex Douglas är en bra spelare men det är inte mitt beslut. Om saker händer (med spelare ut) får vi hantera det. Det är Micke (Hjelmberg, sportchef) som bygger truppen. Klart vi kommer ha diskussioner kring våra behov och det kan ju också förändras över tid beroende på truppsituationen med skador och allt möjligt.

Du har ändå dina gamla spelare i bakhuvudet?

– Ja men han (Hjelmberg) har nog koll på de flesta spelare som passerat i svensk fotboll. Jag behöver nog inte påminna honom om namn, säger Karlsson med ett nytt leende.

Men är Alex Douglas aktuell för Hammarby?

– Jag vill inte uttala mig om det.