Hinten om framtiden: ”Drömt om det sen jag föddes”

STOCKHOLM. Han är hett villebråd efter succén i Hammarby.

Frågan är om Kim Hellberg blir kvar i vinter?

– Jag har drömt om SM-guld sedan jag föddes och jag har ett år kvar på kontraket här, säger tränaren på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann med 3-0 i allsvenska avslutningen hemma mot Elfsborg efter dubbla mål av Paulos Abraham och ett av Frank Junior Adjei.

Något mål från kapten Nahir Besara blev det däremot inte och då såväl Ibrahim Diabate som August Priske gjorde ett mål vardera snuvades Besara på skytteligasegern, ett bakom vinnande duon på 18 mål.

– Klart vi jobbade för att Nahir skulle vinna. Han har kommit till väldigt många bra lägen i år och hade en del nu också. Så klart att vi hade pratat om det, säger Kim Hellberg om skytteligaracet på presskonferensen efteråt.

Självkritiken över missade guldet: ”Jag kunde inte hjälpa laget”

Besara tog mikrofonen efter slutsignalen och ropade ut att ”nästa år, då jävlar” med ett budskap om att Bajen ska gå för SM-guldet. Så långt fram i tankarna är Hellberg ännu inte.

– Jag är mest nöjd och stolt över det här året. Tyvärr var ett lag bättre i Mjällby som varit fantastiska. Vi hade en period i somras som var tyngre när vi spelade i Europa samtidigt. Jag kunde inte hjälpa laget att hantera uttåget från Europa tillräckligt bra, men i mångt och mycket har vi varit fantastiskt bra och kom sedan tillbaka till samma höjd om inte ännu högre… Jag är jäkligt stolt över gruppen men tänker inte på nästa år redan nu.

Hellberg är hett villebråd på tränarmarknaden efter att ha gjort Bajen till bäst i stan två säsonger på raken i allsvenskan men han själv hintar om att han stannar.

– Jag har drömt om SM-guld sedan jag föddes och jag har ett år kvar på kontraktet här, så jag har inte tänkt på något annat än att vara här.