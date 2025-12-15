Hjelmberg till FD: ”Klart intresset är ganska stort”

Adrian Lahdo har själv till FotbollDirekt konstaterat att han inte lovar att han blir kvar i Hammarby i vinter.

Sportchef Mikael Hjelmberg hoppas förstås att supertalangen stannar.

– Klart intresset är ganska stort, han är en exceptionell talang, men vår ambition är att förlänga avtalet, säger Hjelmberg till FD.

Foto: Bildbyrån

”Vi tar det som det kommer. Jag vet inte hur det blir”.

Adrian Lahdo ville inte lova något när FD frågade Hammarbys nya ”golden boy” om han blir kvar i klubben i vinter efter senaste tidens succé.

17-åringen är hett villebråd, det medger sportchef Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.

– Klart att intresset på honom är ganska stort, men vår absoluta ambition är att förlänga avtalet. Jag hoppas och tror att Adrian också tycker att det är en bra idé, säger Hjelmberg.

Jämförelsen med storebror Mayckel: ”Sticker ut mer tekniskt och taktiskt”

För några år sedan sålde Hammarby en annan Lahdo till utlandet, storebror Mayckel Lahdo som efter 2021 års allsvenska flyttade till AZ Alkmaar. När FD frågar hur Hjelmberg ser på jämförelsen mellan bröderna skrattar sportchefen.

– Nu ska vi jämföra igen… Adrian är en exceptionell talang. Dessutom har jag hört att de har en lillebrorsa också som ska vara riktigt vass. Jag har inte stenkoll på honom, men det blir spännande att följa, säger Hjelmberg.

Men är Adrian längre fram än Mayckel när han var i Bajen?

– Jag skulle säga att Adrian kanske är mer komplett. Mayckel var väl mer explosiv och hade en tydligare fysisk höjd, medan Adrian sticker ut mer tekniskt och taktiskt. Han är vansinnigt långt fram redan.

”Kommer säkert rykten – ni älskar ju det”

Hjelmberg är som vanligt redo för en hektisk vinter som sportchef i en av allsvenskans största klubbar.

– Det kommer säkert rykten om spelare, ni (journalister) älskar ju det. Det lär fortsätta hela vägen in i mars, men det kommer vi hantera.

Vi har inte så mycket annat att skriva om just nu när säsongen är över.

– Jag förstår er, jag förstår er, säger Hjelmberg och skrattar.

– Det kommer säkert bli en viss spelarlogistik, spelare in och ut. Men som jag brukar säga har vi inga större ambitioner kring utsvängningar i truppen, avslutar sportchefen.