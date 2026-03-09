”Hoppas Djurgården fortfarande ser mig som det”

Oliver Berg kom till Djurgården som ett prestigeförvärv inför 2023, men lämnade bara ett halvår senare i en känslig flytt till Malmö FF.

I går var norrmannen tillbaka på 3Arena när hans BP var chanslöst i cupgruppspelets avgörande, men han var själv glad över att åter få träffa sin forna klubb.

– Jag hoppas att Djurgården fortfarande ser mig som en fin lagkompis och fin människa, säger han till FotbollDirekt.

Han skulle spetsa laget ytterligare efter Djurgårdens succé i Conference League hösten 2022.

Oliver Berg sågs som en av allsvenskans stora prestigeförvärv inför 2023, men poängmaskinen i Kalmar FF blev inte den x-faktor som Stockholmsklubben hoppats på och redan i augusti samma år tackade Berg för sig genom att lämna för guldkonkurrenten Malmö FF.

Det uppskattades inte hos Djurgårdens supportrar vilket märktes i går så här två och ett halvt år senare då Berg buades ut i cupmötet mellan Djurgården och BP.

”Burop var förväntat, både mot mig och Oliver (Berg) som har ett förflutet i Djurgården. Att de bryr sig visar att man gjort något bra, så mycket kan jag säga”, sa tidigare Hammarbyspelaren Simon Strand efter BP:s 0-2-förlust i går.

Precis som Strand är Berg ny i BP inför i år efter att ha köpts loss från Malmö FF, men norrmannen känner inget agg mot Djurgården. Tvärtom.

– Det var fint att vara tillbaka. Arenan är fin i sig men framförallt var det härligt att få träffa alla fina människor som finns inom Djurgården. Man jobbar så tätt inom fotbollen och då kommer man varandra nära. Jag hade många fina relationer i Djurgården, berättar Berg för FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag försöker vara mån kring relationerna som jag haft inom fotbollen och jag hoppas att Djurgården fortfarande ser mig som en fin lagkompis och fin människa.

”Ska använda det här som en lärdom och motivation”

Själva matchen på 3Arena inför drygt 15 000 åskådare var ingen rolig syn för BP som var totalt chanslöst där förlustsiffrorna 0-2 var i underkant.

– Vi fick en väldigt dålig start där Djurgården gjorde mål direkt. De fick matchen dit de ville och man kan väl säga att vi kastade bort matchen. Jag hoppas och tror att vi använder det här som en lärdom och att vi ser det här som motivation att bli ännu bättre framöver.

Berg har bytt ett MFF som han vann dubbla SM-guld med mot ett BP som i fjol hade blott två poäng ner till kvalplats. Frågan är vad den löpstarke norrmannen som fyller 33 i sommar förväntar sig av säsongen.

– Jag har inga tankar på det alls. Jag tar match för match. Men nästa gång vi kommer till 3Arena ska vi vara betydligt bättre, det är det viktigaste.