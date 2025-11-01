”Hoppas på bra mottagande från MFF-fansen”
Filip Helander slog igenom i Malmö FF.
Nu tar mittbackens BK Häcken emot skåningarna – och det blir första gången som Helander ställs mot ”sitt” MFF med en annan svensk klubb.
– Klart det blir speciellt, men jag hoppas på ett bra mottagande från MFF-fansen. Jag har bara gott att säga om den klubben, säger veteranen till FotbollDirekt.
Sommaren 2015 efter guldet i U21-EM lämnade Filip Helander Malmö FF för spel i Serie A och Hellas Verona.
I tio års tid spelade Helander i utlandet och betade av ytterligare en Serie A-klubb i form av Bologna följt av skotska bjässen Rangers, danska Ålborg samt cypriotiska Omonia innan han i somras vände hem till allsvenskan.
Men det blev inte Malmö FF för mittbacken.
– Jag har pratat med Daniel Andersson (Malmös sportchef) då och då, men om det var nära eller inte… nej det vet jag inte, säger Helander till FotbollDirekt.
I stället kritade Helander på ett halvårslån med BK Häcken, ett lån från just Omonia – klubben som 32-åringen fortsatt tillhör.
Ställs mot kompisarna från tiden i MFF och landslaget
Tidigare i höstas berättade Helander för FD att han gärna blir kvar i Häcken permanent efter den här säsongen då cyprioternas tränare Henning Berg valt att satsa på andra namn i mittförsvaret.
Han står fortsatt fast vid det nu när vi är inne i november.
– Jag trivs här, jag får stort förtroende, säger Helander som nu ställs mot sitt Malmö FF hemma på Bravida under lördagen.
– Det blir speciellt så klart. Jag kommer från Malmö, har spelat i klubben tidigare och känner folk i laget. Så ja, det blir verkligen speciellt.
När Helander spelade i MFF:s A-lag mellan 2011 och 2015 huserade han ihop med Robin Olsen och Pontus Jansson – och även en kort sväng med Oscar Lewicki, tre namn som han nu ställs emot. Helander spelade också ihop med alla tre i landslaget, så även med Martin Olsson som sedan 2021 spelar i just Malmö FF.
Likaså får Helander för första gången i allsvenskan känna på hur det är att ha de himmelsblåa supportrarna emot sig.
– Men jag hoppas på ett bra mottagande från MFF-fansen. Jag har bara gott att säga om den klubben. Så ja, jag hoppas på ett bra mottagande – eller åtminstone att det inte blir ett dåligt mottagande, avslutar Helander.
