”Hoppas på bra mottagande från MFF-fansen”

Filip Helander slog igenom i Malmö FF.

Nu tar mittbackens BK Häcken emot skåningarna – och det blir första gången som Helander ställs mot ”sitt” MFF med en annan svensk klubb.

– Klart det blir speciellt, men jag hoppas på ett bra mottagande från MFF-fansen. Jag har bara gott att säga om den klubben, säger veteranen till FotbollDirekt.

Sommaren 2015 efter guldet i U21-EM lämnade Filip Helander Malmö FF för spel i Serie A och Hellas Verona.

I tio års tid spelade Helander i utlandet och betade av ytterligare en Serie A-klubb i form av Bologna följt av skotska bjässen Rangers, danska Ålborg samt cypriotiska Omonia innan han i somras vände hem till allsvenskan.

Men det blev inte Malmö FF för mittbacken.

– Jag har pratat med Daniel Andersson (Malmös sportchef) då och då, men om det var nära eller inte… nej det vet jag inte, säger Helander till FotbollDirekt.

I stället kritade Helander på ett halvårslån med BK Häcken, ett lån från just Omonia – klubben som 32-åringen fortsatt tillhör.

Ställs mot kompisarna från tiden i MFF och landslaget

Tidigare i höstas berättade Helander för FD att han gärna blir kvar i Häcken permanent efter den här säsongen då cyprioternas tränare Henning Berg valt att satsa på andra namn i mittförsvaret.

Han står fortsatt fast vid det nu när vi är inne i november.

– Jag trivs här, jag får stort förtroende, säger Helander som nu ställs mot sitt Malmö FF hemma på Bravida under lördagen.

– Det blir speciellt så klart. Jag kommer från Malmö, har spelat i klubben tidigare och känner folk i laget. Så ja, det blir verkligen speciellt.

När Helander spelade i MFF:s A-lag mellan 2011 och 2015 huserade han ihop med Robin Olsen och Pontus Jansson – och även en kort sväng med Oscar Lewicki, tre namn som han nu ställs emot. Helander spelade också ihop med alla tre i landslaget, så även med Martin Olsson som sedan 2021 spelar i just Malmö FF.

Likaså får Helander för första gången i allsvenskan känna på hur det är att ha de himmelsblåa supportrarna emot sig.

– Men jag hoppas på ett bra mottagande från MFF-fansen. Jag har bara gott att säga om den klubben. Så ja, jag hoppas på ett bra mottagande – eller åtminstone att det inte blir ett dåligt mottagande, avslutar Helander.