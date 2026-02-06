Hoppas på succé – för att säljas i sommar: ”Det är planen”

Rockson Yeboah drömmar om att slå igenom ordentlig 2026.

För att sedan säljas av IFK Göteborg i sommar.

– Ja, det är planen. Sedan är det bara Gud som bestämmer hur det blir, säger han till GP.

I slutet av förra säsongen fick Rockson Yeboah starta ett par matcher i IFK Göteborg och han imponerade en hel del. Exempelvis tokhyllade Gustav Svensson honom efter mötet med Djurgården, detta trots att han blev utvisad.

Nu hoppas mittbacken att den kommande säsongen är den han slår igenom på allvar.

– Det är nu jag ska visa vad jag har i mig. Det är den här säsongen som jag hoppas att allt går som jag planerat, säger han till GP.

21-åringen från Ghana ser också ut att vilja slå igenom snabbt, för planen är att bli såld redan till sommaren.

– Ja, det är planen. Sedan är det bara Gud som bestämmer hur det blir. Jag kommer att göra mitt bästa och se vad det ger mig och laget, säger han till tidningen.

Yeboah som har kontrakt med IFK Göteborg över säsongen 2028 har totalt gjort 14 framträdanden för klubben sedan han anslöt sommaren 2024.