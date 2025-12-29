Hotet från Marocko: ”Det hade varit en ära”

STOCKHOLM. Amin Boudri är svensk U21-landslagsman.

Ännu har inte Graham Potter säkrat upp Gais-stjärnan, och det kan kosta.

Hotet från Marocko finns där för yttern med rötter från den nordafrikanska nationen.

– Hundra procent att de har koll på mig. Det hade varit en ära att få spela för båda, säger Boudri i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Efter sin succé i Gais i år är Amin Boudri hett villebråd, men det var inte han från allsvenska tabelltrean som togs ut av Graham Potter till novembersamlingen. Det var Gustav Lundgren.

I stället fick Boudri nöja sig med U21-landslaget på nytt. I mars samlas A-landslaget för playoffet mot Ukraina. Frågan är om tekniska yttern kommer att vara med då?

– Jag fokuserar inte mycket på det. Jag fokuserar bara på att fortsätta leverera och bli bättre. Vill han.(Potter) kalla mig så kallar han mig, säger 21-åringen.

Boudri är nära vän med Nabil Bahoui, som i ett tv-reportage nyligen berättade för FotbollDirekt att så fort han skulle debutera för svenska A-landslaget i tävlingssammanhang fick 30 samtal från Marockos landslag som ville att AIK-stjärnan där och då skulle avstå landskampen för att inte säkras upp av Sverige.

Boudri skrattar när ämnet kommer på tal, men menar själv att den nordafrikanska nationen där även han har rötterna ifrån inte ligger på om att han ska byta landslag.

– Nu? Ouff, nej ingenting.

Men har Marockos landslag koll på dig?

– Hundra procent, det tror jag.

Har de hört av sig om U21?

– Du vet sådana grejer… Jag vet inte, ibland svarar jag inte. Telefonen ringer hela tiden (skratt).

”Hade behövt en joggingrunda, sen hade jag haft ett svar”

Bahoui spelade landskampen mot Österrike och låstes därmed av Sverige, men det finns andra exempel på svenskfödda spelare som valt sina föräldrars hemland på landslagsnivå såsom Saman Ghoddos (Iran), Filip Jörgensen (Danmark) och Anel Ahmedhodzic (Bosnien).

Boudri vill inte lova att det blir det svenska A-landslaget. I ärlighetens namn vet han själv inte.

– Det hade varit en ära att spela för båda. Det måste komma till kritan.

Men om Graham Potter och Marockos förbundskapten (Walid Regragui) hör av sig samtidigt, vad väljer du då?

– Ouff, det där är för svårt att svara på. Jag hade behövt en joggingrunda med hörlurar i tio kilometer, sen hade jag haft ett svar.

Det låter som att det kan bli lite rysk roulette den dagen det är dags för val av A-landslag?

– Jag vet inte, det hade varit kul att spela för båda. Det är jättesvårt att svara på, jag vet inte.