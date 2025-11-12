FD möter Nabil Bahoui: ”Tog det personligt – sen ringde landslaget 30 gånger”

STOCKHOLM. För elva år sedan tog sig Nabil Bahoui in i Sveriges landslag och blev startman per omgående.

Men sejouren i Blågult blev inte så lång som han själv hade hoppats på.

Nu när 34-åringen är inne i slutet av karriären öppnar han upp i en lång tv-intervju om att det lika gärna hade kunnat bli Marockos landslag – men också om

✔️ Relationen till Zlatan Ibrahimovic

✔️ Det tunga comebackåret i Brommapojkarna

✔️ Det speciella mötet med Cristiano Ronaldo i Mellanöstern

✔️ Bonusen från Saudiarabien som han tackade nej till

✔️ Varför han inte är beredd på att lägga av med fotbollen

Nabil Bahouis kontrakt med Brommapojkarna löper ut vid årsskiftet och det är fortsatt ovisst vad som händer med stjärnan som fått begränsat med speltid den gångna säsongen.

Trots att comebacken i BP, klubben som han som tonåring slog igenom i innan dundersuccén i AIK som tog honom i landslaget, inte blivit som önskat är Bahoui öppen för att förlänga.

Han vill i alla fall inte lägga av med fotbollen.

– Det finns för mycket hästkrafter kvar i den här kroppen, säger han med ett leende.

Foto: FotbollDirekt