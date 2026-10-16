Hove klev av AIK-träningen efter smäll i huvudet

Johan Hove tvingades kliva av AIK:s sista träning före mötet mot Göteborg.

Norrmannen fick en smäll i huvudet.

– Vi vill inte chansa, men just nu känns det bra, säger han till Expressen.

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AIK genomförde sin sista träning på fredagen inför lördagens möte med IFK Göteborg. Under den avslutande delen fick Johan Hove träna vid sidan av resten av truppen, efter att ha fått en smäll i huvudet.

– Jag fick en smäll i huvudet. Men det känns bra nu, säger Hove till Expressen.

Han berättar att det var av försiktighetsskäl som han avbröt passet.

– Det är väl inte optimalt att nicka efter att man har fått en smäll mot huvudet. Vi vill inte chansa. Men just nu känns det bra.

Hove har tidigare haft problem med huvudskador och missat matcher på grund av dem, men han tror inte att det är lika allvarligt den här gången.

– Jag har haft några huvudskador tidigare och missat matcher på grund av det. Men jag tror inte att det här var så illa.

Matchen mellan AIK och IFK Göteborg på Strawberry Arena har avspark klockan 17.30 på lördag.

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