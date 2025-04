Hugo Bolin öppnar sitt allsvenska målkonto

Efter fem spelade matcher hade Hugo Bolin inte gjort ett allsvenskt mål i år.

Under tisdagens match mot Öster ändrade 21-åringen på det.

Efter en halvtimme stötte han in 1-0 för sitt Malmö FF.

I kvällssolen på Eleda Stadion blåste domare Kristoffer Karlsson igång tisdagens möte mellan Malmö FF och Öster IF.



Där skapade hemmalaget sin första hörna redan efter en minut och tio sekunder.



Det var dock inte MFF som skapade matchens första heta chans. I den femte minuten sprang sig Sanyang till en fin yta efter en kontring och spelade i den till Ljung som sköt via täck och ut till hörna.



I den 13 minuten var Daniel Ask nära att spräcka matchnollan då han tog sig till ett fint avslutsläge utanför boxen och tvingade Friedrich till en bra parad.



Den efterföljande kvarten bestod inte direkt av några direkta chanser utan snarare ett Malmö FF som inte hittade rätt i sitt spel samtidigt som Öster såg tämligen nöjda över hur de inlett matchen.



Kort därefter slog Otto Rosengren in en boll i boxen som gick förbi Douglas Bergquist och till en Hugo Bolin som slängde sig till bollen och stötte in 1-0.



Det var 21-åringens första allsvenska mål i år – och totalt elfte i allsvenskan sedan han anslöt till de Himmelsblå.



I pausintervjun meddelade Bolin att det var skönt att göra sitt första mål för i år – men att han önskade mer av sitt MFF.



– Skönt så klart, men jag tycker inte att vi gör en tillräckligt bra första halvlek men det är skönt att leda, säger han.



Matchen pågår, följ den här!