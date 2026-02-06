Hussein Carneil tillbaka i Sverige – tränar med Örgryte

Hussein Carneil, 22, är tillbaka i Sverige.

Nu provtränar han med Örgryte.

– Han är här och testar, det stämmer, säger huvudtränare Andreas Holmberg till GP.

Foto: Bildbyrån

Hussein Carneil och IFK Göteborg bröt kontraktet i sommar efter en misslyckad tid i klubben. Nu är 22-åringen klubblös efter en tid i Spanien men kan nu återvända till Sverige, det uppger GP.

Carneli provtränar nu med Örgryte.

– Är man här och provar är man aktuell för att komma hit, säger Andreas Holmberg till GP och fortsätter:

– Så får vi utvärdera sedan, säger Holmberg.

Carneli spelade 45 matcher för IFK Göteborg.