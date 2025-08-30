Bekräftat: Blåvitt och Carneil bryter kontraktet

Nu står det klart.

IFK Göteborg bryter med Hussein Carneil.

– Vi önskar honom allt gott framåt, säger sportchefen Hannes Stiller i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Hussein Carneil står utan klubb. Detta efter att han och Blåvitt kommit överens om att avsluta kontraktet i förtid. 22-åringen, som tagit vägen genom IFK Göteborgs akademi, har under en tid haft begränsad speltid och nu går det alltså skilda vägar.

– Hussein har varit en del av vår akademi och vi önskar honom allt gott framåt. Eftersom speltiden varit begränsad är vi överens om att han nu går vidare. Vi hoppas han fortsätter sin utveckling och önskar honom lycka till, säger sportchefen Hannes Stiller i ett uttalande.

Carneil noterades för totalt två mål och två assist på 45 tävlingsmatcher för IFK Göteborg.