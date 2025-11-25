Hyllar tränarduon: “Premier League är inte långt bort” 

Kim Hellberg och David Selini har gjort en succéartad resa inom svensk fotboll.

Då menar Ajdin Zeljkovic att tränarduons resa inte behöver sluta i Middlesbrough.

– Om de gör det bra där är inte Premier League långt borta, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under gårdagen som det stod klart att Kim Hellberg, 37, och David Selini, 31, lämnar Hammarby för att ta över engelska Middlesbrough.

Innan tränarduon tog över “Bajen” och slutade på en andraplats två år i rad, höll de till i IFK Värnamo.

Där slutade deras första år, som även var Värnamos första i allsvenskan, med en tiondeplats innan man året efter tog en sensationell femteplats.

Den resa som Hellberg och Selini har gjort med både IFK Värnamo och Hammarby har alltså gjort att de, på fyra år, har gått från nykomlingar i allsvenskan till att ta över ett topplag i den engelska andraligan.

Det menar den före detta Värnamo-spelaren Ajdin Zeljkovic säger sitt.

– Alltså, jag vet inte om jag såg den komma precis så här. Men under den tiden de var i Värnamo fattade jag ganska snabbt att det är två riktigt bra tränare. Jag tror att deras resultat säger sitt men också sättet de har fått Värnamo och Hammarby att spela fotboll på, säger han till FotbollDirekt.

– De har gjort sig förtjänta av den här resan och dit de har kommit. Sedan tror jag att de kan ta ytterligare kliv därifrån.

Hur långt tror du att de kan gå?

– Jag tror att de kan gå långt. Nu har de gått till Middlesbrough och de ligger tvåa i Championship. Om de gör det bra där är inte Premier League eller de stora ligorna långt bort därifrån. Det blir intressant att följa, avslutar 27-åringen.

Kim Hellberg och David Selinis första match med Middlesbrough ser ut att bli till helgen, då man möter Derby County.