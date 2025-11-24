Beskedet: Kim Hellberg lämnar Hammarby – klar för Middlesbrough

Kim Hellberg, 37, går skilda vägar med Hammarby.

Succétränaren är klar för Championship-klubben Middlesbrough.

Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det till sist klart att Kim Hellberg har gjort sitt i Hammarby. Succétränaren, som anslöt från IFK Värnamo inför fjolårssäsongen och har slutat på en andraplats med ”Bajen” i två år i rad, är klar för en flytt till Middlesbrough i engelska The Championship. Middlesbrough har aktiverat Kim Hellbergs utköpsklausul.

Kim Hellberg lämnar Stockholmsklubben efter två framgångsrika år.

– Det har varit en fantastisk tid i Hammarby där jag har växt både som ledare och människa. Mina två år i klubben har varit väldigt lärorika och vi har skapat minnen som jag kommer ha med mig för resten av livet. Jag vill passa på att tacka alla fantastiska spelare, ledare och alla runt klubben som varit en del av resan. Till sist vill jag tacka alla fantastiska supportrar, säger Kim Hellberg via Hammarbys uttalade.

Hellberg tar även med sig sin assisterande tränare David Selini.

– Jag är väldigt stolt över att ha fått jobba för Hammarby i två år och lämnar med oändligt många positiva minnen och massvis av starka relationer med alla fantastiska människor som jobbar i Bajen. Jag vill tacka alla för den här tiden och ser fram emot att träffa alla spelare, ledare och supportrar igen i framtiden, säger David Selini via hemsidan.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg kommenterar tappet av Hellberg och Selini.

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Kim för hans fantastiska insats i Hammarby. Kim har inte bara utvecklat våra spelare och vårt spel, han har också tagit Hammarby till en plats i svensk fotboll där vi har som ambition att stanna, det vill säga i toppen. Utvecklingen som laget fått under Kim och hans tränarkollegor är imponerande och jag önskar honom ett stort lycka till i norra England, säger sportchef Mikael Hjelmberg via klubben.

Kim Hellberg är stolt över sitt nya uppdrag.

– Jag är mycket glad över att ha blivit utsedd till Boros huvudtränare och jag är väldigt stolt över att vara här, säger Kim Hellberg via Middlesbroughs uttalande och fortsätter:

– Många saker gör Boro till det perfekta valet för mig. Sättet de spelar och vill spela på, tillsammans med publiken, passar mig och hur jag vill arbeta.

Middlesbroughs sportchef, Kieran Scott, säger följande om sin nya rekrytering.

– Kim är en tränare som jag har följt ett tag. Han är känd inom europeiska fotbollskretsar som en lovande tränare, som har dragit till sig mångas uppmärksamhet. Han har gjort väldigt bra ifrån sig i Hammarby, säger Scott i ett uttalande

Interimtränaren Adi Viveash kommer stanna kvar i tränarstaben.

We are delighted to confirm the appointment of Kim Hellberg as our new head coach🤝



Welcome to Boro, Kim 🇸🇪 pic.twitter.com/tyjgIgVt1q — Middlesbrough FC (@Boro) November 24, 2025

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att Kim Hellberg kommer få en årslön på mellan 12-15 miljoner kronor och att Hammarby tjänar nära fem miljoner kronor på övergången.