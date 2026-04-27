Hjälte mot AIK – beredd på att petas: ”Robin är vår etta”

SOLNA. Matchens gigant i segern mot AIK.

Men Johan Dahlin har inga planer på att konkurrera ut skadade Robin Olsen.

– Han är vår etta och det finns ingen anledning att inte spela honom, säger MFF-veteranen till FotbollDirekt.

Han har vunnit otaliga SM-guld med Malmö FF och varit med på en hel drös Europaäventyr med samma klubb.

Ändå är Johan Dahlin ödmjuk som få efter att han blivit matchhjälte borta mot AIK i 1-0-segern där han stod pall för exakt allt.

– Jag räddar det jag ska rädda, säger 39-åringen i den mixade zonen.

Lite mer än så va? Du gör ju ett par riktiga klassräddningar?

– Det var kul att höra. Jag har inte kollat, men det kändes bra. Det viktigaste är dock att vi vinner, sedan hur jag räddar och så… nej det viktigaste är att vi åker härifrån med tre poäng. Jag är bara glad att vi vann.

Robin Olsen svarade för en mästerlig insats borta mot Djurgården förra fredagen, men därefter saknades han på grund av skada senast mot Sirius och så var det även nu mot AIK.

När Olsen är tillbaka kan eller vill Dahlin inte svara på.

– Jag är målvakt, inte sjukgymnast. Vi pratar om mycket annat än fotboll och skador, så det får du ta med sjukgymnasterna.

”Jag gör det som är bäst för Malmö FF”

Dahlin är däremot beredd att petas så fort Olsen är tillbaka – trots den hållna nollan och hjälteinsatsen mot AIK.

– Robin är vår etta och har gjort det fantastiskt bra. Till skillnad från experterna tycker inte jag att man ska rotera för mycket på målvaktsposten. Det finns ingen anledning att inte spela Robin bara för att jag nu gjort en bra match, säger Dahlin och fortsätter:

– Jag vet min roll och gör allt för att Robin ska komma tillbaka och prestera som han gjort. Finns inte Robin tillgänglig finns jag tillgänglig, det är inget konstigt med det.

Få med din meritlista hade sett det så?

– Men jag är med på premisserna. Jag och Robin har en väldigt fin relation och jag hoppas han blir frisk snart. Som sagt, han har presterat på hög nivå och att han ska spela är en ”no brainer”.

Så du sitter gärna kvist framöver?

– Sitta kvist?

Sitta bänk.

– Gärna gör jag inte, klart jag vill spela, men det är så här det är. Klart jag gör det som är bäst för Malmö FF.