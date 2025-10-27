Hyllningen: ”En artist, killen är urcharmig”
STOCKHOLM. Amin Boudri dök upp i Gais-klacken på Grimsta.
Efter segern garvar tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg glatt åt sin avstängde stjärna.
– Han är en artist, på planen eller inte. Han är urcharmig den killen, säger Holmberg till FotbollDirekt.
Avstängd mot BP. Då åkte Amin Boudri hem till Stockholm i helgen för att hälsa på nära och kära – och för att stötta sitt lag på Grimsta.
Under måndagskvällen tog Boudri plats i Gais-klacken – med den äran. Stjärnan som tagit årets allsvenska med storm tog tag i megafonen och sjöng i gång den stora tillresta bortaläktaren.
Gais vann matchen med 2-0 och stormar därmed mot Europa.
Efteråt skrattar succétränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg när Boudris gästspel i klacken kommer på tal.
– Det är sån han är. Han är en artist, på planen eller inte. Han är urcharmig den killen.
Nabil Bahoui har känt Amin Bodri sedan Gais-spelaren var 16 år gammal och BP-veteranen visste om Boudris planer om klacken redan på matchdagens morgon.
– Jag träffade honom då och jag avrådde honom från att stå där, men jag tror han var taggad, säger Bahoui med ett leende.
