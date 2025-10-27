Duckar frågorna om MFF: ”Inga kommentarer”

STOCKHOLM. Fredrik ”Fidde”Holmberg håller på att ta Gais till en sensationsartad tredjeplats i allsvenskan.

På sistone har han kopplats ihop med Malmö FF – men han själv lägger locket på efter 2-0-segern borta mot BP.

– Inga kommentarer, säger tränaren på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Gais stormar mot Europa. Segern borta mot BP under måndagskvällen gör att göteborgarna har fyra poäng till godo ner till fyran Blåvitt – och med bara två omgångar kvar talar därmed det mesta för att Gais slutar trea och tar sista Europaplatsen.

Efteråt sjöng den stora tillresta Gais-klacken om Europa, men succétränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg vill inte ropa ut något i förskott.

– Jag är försiktig. Jag sjunger inte med i den. Spelarna sjöng den i omklädningsrummet efter förra matchen (3-2 mot Djurgården), jag fick kalla kårar av det så det har varit förbjudit att köra den på gymmet i veckan. Fötterna på jorden, säger Holmberg på presskonferensen efteråt.

Tränaren uppges vara en stark kandidat till att bli ny MFF-tränare i vinter, men han själv är inte intresserad av att prata framtid efter sina framgångar med Gais.

– Av rutin har jag lärt mig att säga inga kommentarer på sådant här. Jag har kontrakt, trivs väldigt bra i Gais. Ja, jag trivs förbannat bra.

När frågan kommer om MFF hört av sig till Holmberg upprepar tränaren sig.

– Inga kommentarer.

Hur han hanterar MFF-uppgifterna? Gissa svaret.

– Inga kommentater, säger Holmberg och tillägger:

– Jag är glad att vi vann, jag fokuserar på oss.