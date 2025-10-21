Hyllningen: ”Finns ingen jag unnar guldet lika mycket”

GÖTEBORG. Tom Pettersson tillägnar SM-guldet till sportchefen Hasse Larsson.

Det berättar hjälten efter guldmatchen mot IFK Göteborg.

– Jag har sett fram emot att ta det här SM-guldet och gå fram och krama Hasse, säger han.

Foto: Bildbyrån

Till sist är det klart; Mjällby vinner allsvenskan 2025. Då väljer mittbackskuggen och målskytten i guldmatchen mot IFK Göteborg, Tom Pettersson, att tillägna det historiska guldet till klubbens mångårige sportchef Hans ”Hasse” Larsson.

– Det finns ingen som jag unnar det här lika mycket som Hasse Larsson. Jag har sett fram emot det så många gånger, att ta det här SM-guldet och gå fram och krama Hasse, säger Pettersson och fortsätter:

– Han är Mjällby AIF. Jag tror inte att jag fattar ens. Jag tror inte att någon fattar. Det finns ingen människa i världen som jag unnar det här SM-guldet mer än Hasse Larsson.

”Finns ingen tightare grupp i hela Sverige”

Trots en budget som inte ska kunna mäta sig med topplag som Malmö FF, Hammarby, AIK och Djurgården, och en befolkningsmängd på lite drygt tusen människor, är det lilla Mjällby som står där med Lennart Johanssons pokal

– Det där snacket var det jag hörde när jag kom hit. ”Vi har inga pengar, det är ingen som bor här”. Det var bara en massa mentala barriärer som behövde rivas ned snabbt, både i laget och i klubben, säger Tom Pettersson som har representerat klubben sedan 2023.

– Över tid är det de som spenderar mest som oftast vinner, men inte alltid. Då får man hitta andra vägar och vara bäst på annat. Gruppen är så otroligt tight. Det finns ingen tightare grupp i hela Sverige än den som finns i vårt omklädningsrum. Sånt där är mycket mer värt än pengar och annat, fortsätter han.

Guldet är Mjällbys första någonsin.