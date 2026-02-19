IFK Göteborg höjer skadeståndskravet till 267 000 kronor

IFK Göteborg har kraftigt höjt sitt skadeståndskrav mot den person som stormade planen på Gamla Ullevi.

I stället för 25 000 kronor kräver klubben nu 267 000 kronor, enligt GP.

Foto: Bildbyrån



Rättegången mot den 18-årige man som sprang in på planen under matchen mellan IFK Göteborg och Östers IF har inletts. Under förhandlingarna har det framkommit att Blåvitt höjt sitt skadeståndskrav till 267 000 kronor.

Enligt klubbens säkerhetschef Jonas Arlmark bygger kravet på en princip att begära ersättning vid grövre regelbrott som orsakar kostnader för föreningen. Efter händelsen bötfälldes IFK Göteborg med 150 000 kronor av Svenska Fotbollförbundet. Klubben hänvisar även till advokat- och arbetskostnader i samband med en överklagan till Riksidrottsnämnden, som avslogs.

Mannen, som var 17 år vid tillfället, åtalas bland annat för försök till misshandel och brott mot ordningslagen efter att ha måttat ett slag mot Östers Sebastian Starke Hedlund. Rättegången hålls bakom stängda dörrar och domen väntas inom en till två veckor.