BP besegrade Göteborg på Gamla Ullevi

Blåvitt gästades av Brommapojkarna hemma på Gamla Ullevi.

Detta i den 24:e allsvenska omgången.

Då vann bortalaget med uddamålet, efter att Ezekiel Alladoh gjort matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån



IFK Göteborg tar under söndagen mot niondeplacerade Brommapojkarna.

Blåvitt saknar målvakten Elis Bishesari som insjuknat. Istället fick Pontus Dahlberg chansen, och dessutom gjorde Ramon Pascal Lundqvist sin första allsvenska start sedan i maj.

BP kom till spel utan Victor Lind, som skadade sig i mötet med AIK.



***

På Ullevis gräsmatta var det ett par intensiva minuter som utspelade sig i inledningen. Detta på en arena som saknade stora delar av hemmaklacken, till följd av en utebliven protest.

Med nio minuter spelade höll BP på att skapa sin första stora chans när Love Arrhov ryckte förbi Gustav Svensson och drog till med ett avslut från svår vinkel.

Tolv minuter in i matchen slog Saidou Alioum ett fint inlägg mot Max Fenger som, relativt östört, mötte bollen i luften och misslyckades med att få nicken på mål.

En minut senare testade BP-mittfältaren Camara ett skott utifrån som tvingade Pontus Dahlberg till en fin räddning. Kort senare drog BP-spelaren Rasmus Örqvist på sig ett gult kort.

Med omkring 25 minuter spelade hade hemmalaget tagit hand om matchbilden och öste in inlägg mot BP-boxen. Så långt hade dock inte Cavallius överlistats. Fem minuter senare kombinerade sig Alioum och Thordarson fram till ett farligt inspel som tvingade Cavallius till en bra räddning.

Strax före paus, och en tid med stort blåvitt-övertag, var Alioum nära att ta ledningen när Heintz spelade fram Pascal Lundqvist som i sin tur spelade vidare till yttern – vars avslut gick tätt utanför stolpen.

På tilläggstid skruvade Heintz en frispark mot det ena krysset vilket tvingade Cavallius till en fin räddning. Således var ställningen 0-0 i paus.

Inför den andra halvleken tvingades BP till ett byte då Kaare Barslund gick ut. I hans ställe kom Junior in.

I inledningen av den andra halvleken kom BP till två fina chanser, där den ena slutade med en räddning från Dahlberg och den andra i en offside-avblåsning.

Med 56 minuter på klockan slog Örqvist en mycket fin passning till Alladoh som kyligt placerade in 1-0 för Brommapojkarna.

Kort efter BP:s ledningsmål var Pascal Lundqvist nära att kvittera för Blåvitt direkt, men Cavallius var återigen på hugget och räddade. Efter en timmes spel var bortalaget nära att göra sitt andra för dagen.

66 minuter in i matchen kom inbytte Sebastian Clemmensen till ett avslut, som gick en bit över mål. IFK Göteborg gjorde vad man kunde för att trycka in ett kvitteringsmål men hade, när det återstod tio minuter, inte kommit allt för nära.

Forceringen från hemmalaget var påtaglig, och BP:s vilja att säkra segern likså. Med 94 minuter på klockan sprang sig Daleho Irandust fri och skulle skjuta hem alla tre poäng för BP. Då stod Pontus Dahlberg för en mycket fin parad och räddade kvar Blåvitt i matchen.

Matchen slut. IFK Göteborg: 0 – Brommapojkarna: 1.

***

Startelvor:

IFK Göteborg: Dahlberg – Santos, Svensson, Erlingmark, Tolf – Thordarson, Kruse, Heintz – Alioum, Fenger, Lundqvist.



Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Hovland, Barslund, Zandén – Camara, Ackermann, Örqvist – Björklund – Arrhov, Alladoh.