Ilskan mot Victor Eriksson: ”Låg på gränsen hela första halvlek”

STOCKHOLM. Alexander Rubin ville se Victor Eriksson utvisad redan efter fyra minuter.

Så blev det inte och efter VSK:s 0-3-förlust mot Hammarby är tränaren irriterad.

– Victor Eriksson låg på gränsen hela första halvlek, säger Rubin på presskonferensen.

Mikkel Ladefoged har gjort succé i årets allsvenska.

Det syntes att Hammarby hade respekt för den storväxta dansken.

Ladegofed som inför mötet stod på fem mål efter lika många omgångar förblev nu mållös när Bajen i andra halvlek fick islossning, men efteråt rasar tränaren Alexander Rubin.

– Jag var jättebesviken i paus. Victor Eriksson låg på gränsen hela första halvlek, inte minst efter fyra minuter, säger Rubin och syftar på när Ladefoged gjordes ner av Victor Eriksson i ett friläge.

– Hade det varit åt andra riktningen hade det varit större sannolikhet med en frilägesutvisning. Tungt att vara VSK, skönare att vara Hammarby, suckar Rubin.

En vanlig sägning är att sådant här jämnar ut sig på en säsong, men Rubin känner sig smått maktlös sett till hur domslutet gått emot den allsvenska nykomlingen i inledningen av säsongen.

– Att man ibland får med sig och ibland får emot sig… vi känner inte så, inte sett till inledningen och vi får nog som nykomling förvänta oss att det kommer fortsätta så här, säger Rubin och fortsätter:

– Det är ju inte kul, att 50/50-besluten återkommande går emot oss. Jag tycker synd om spelarna.

Väl i andra halvlek kom det förlösande ledningsmålet från Hammarby genom rekordaffären Victor Lind med ett distansskott i 67:e minuten.

– Vanligtvis gör inte motståndare mål där. Ett fantastiskt mål och jag tycker inte vår avslutning är tillräckligt bra, säger Rubin efter 0-3-förlusten för ett VSK som inlett allsvenskan med åtta poäng på de sex inledande matcherna.