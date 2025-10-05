Ingen Ramon Pascal Lundqvist mot Bajen

IFK Göteborg tar emot Hammarby denna söndag.

Då får man klara sig utan Ramon Pascal Lundqvist.

Mittfältaren saknas i Blåvitts trupp inför dagens match.

Foto: Bildbyrån

Det har funnits frågetecken kring Ramon Pascal Lundqvist inför dagens möte mellan IFK Göteborg och Hammarby.

Nu har Blåvitt meddelat sin trupp och det står även klart att klubben tvingas klara sig utan mittfältaren.

Sedan tidigare står det även klart att Noah Tolf missar dagens match på grund av avstängning.

Drabbningen mellan Blåvitt och Bajen är av stor betydelse.

Vinner inte Hammarby så säkrar Mjällby AIF SM-guldet, samtidigt är Blåvitt i behov av en seger i jakten på en Europaplats.