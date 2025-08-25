Östers IF har inte förlorat på fyra matcher – och kommer från en stark seger mot BK Häcken.

Nu tar man emot IFK Norrköping på hemmaplan och vill utöka sitt obesegrade facit.

– Jag tror hundra procent vi kommer att komma med en bra plan till matchen, säger Tatu Varmanen till FotbollDirekt.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

Efter förra veckans seger borta mot BK Häcken har nykomlingen Östers IF inte förlorat en allsvensk match på fyra omgångar.

Senare i dag ställs man mot IFK Norrköping som i sin tur besegrade Elfsborg i Östergötland.

Frågar man Tatu Varmanen är planen tydlig med vad Växjö-laget behöver fortsätta med för att hålla i sin fina trend.

– Vi behöver fortsätta med försvarsspelet, över hela planen, där vi pressar motståndarna och inte bara faller hem. Vi måste också fortsätta med anfallsspelet, senast kändes det som att vi fick igång det och vi har duktiga spelare med hög individuell skicklighet. Vi måste bara hålla uppe det. Även fast det har gått tungt i vissa perioder har vi jättebra lagkänsla, säger Varmanen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Nu är vi på ett litet mini-läger där vi svetsar oss samman ännu lite mer. Mot Norrköping hemma finns det inget som säger att vi inte kan ta tre poäng. Jag har inget specifikt att säga just nu (om Norrköping, reds anm) om jag ska vara helt ärlig. Nu erkänner jag det, men jag är inte någon fotbollsnörd och kollar inte på alla motståndare.

Med tanke på att Varmanen inte säger sig vara någon expert överlåter han analysen av motståndarna åt personer som har det som sitt yrke.

– Jag lämnar det till tränaren, med spelplan och så, men jag tror hundra procent vi kommer att komma med en bra plan där vi kommer att veta vad de är vassa på och vad vi kan utnyttja i vårt anfallsspel som de har lite svårare med, avslutar högerbacken.

Matchen mellan Östers IF och IFK Norrköping har avspark klockan 19.00 i kväll.