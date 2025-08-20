Inte försökt bråka sig bort: ”Fantastiska människor”

Nikola Vasic är på väg mot comeback efter den svåra skadan och det händer i Hammarby.

Efter det hastiga avhoppet vill nu Vasic uppmärksamma två ledande namn från BP-håll: vd Peter Kleve och sportchef Philip Berglund.

– Jag har inget annat än kärlek och tacksamhet till BP med framförallt Kleve och Berglund. Otroliga killar, säger Vasic till FotbollDirekt.

Tänk så nära Nikola Vasic var en övergång till Hammarby förra hösten. Redan då var han nära att skriva på ett kontrakt när en korsbandsskada raserade allt – och till råga på allt i den sista omgången.

Bara åtta månader senare är han tillbaka; med en dimension som slår det mesta med en andra chans i Hammarby.

Och han ser inte ut att få det på nåder.

Om Jusef Erabi säljs så kommer inte Bajen, enligt FD:s uppgifter – att jaga ännu en forward.

Med ett dygns distans till att han skrev på i går eftermiddag så vill nu Nikola Vasic visa tacksamhet mot speciellt två personer.

Det handlar om vd Peter Kleve och sportchef Philip Berglund som när olyckan var framme valde att skriva ett nytt kontrakt ändå – och dessutom med en klausul i.

