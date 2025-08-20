Inte försökt bråka sig bort: ”Fantastiska människor”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nikola Vasic är på väg mot comeback efter den svåra skadan och det händer i Hammarby.
Efter det hastiga avhoppet vill nu Vasic uppmärksamma två ledande namn från BP-håll: vd Peter Kleve och sportchef Philip Berglund.
– Jag har inget annat än kärlek och tacksamhet till BP med framförallt Kleve och Berglund. Otroliga killar, säger Vasic till FotbollDirekt.
Tänk så nära Nikola Vasic var en övergång till Hammarby förra hösten. Redan då var han nära att skriva på ett kontrakt när en korsbandsskada raserade allt – och till råga på allt i den sista omgången.
Bara åtta månader senare är han tillbaka; med en dimension som slår det mesta med en andra chans i Hammarby.
Och han ser inte ut att få det på nåder.
Om Jusef Erabi säljs så kommer inte Bajen, enligt FD:s uppgifter – att jaga ännu en forward.
Med ett dygns distans till att han skrev på i går eftermiddag så vill nu Nikola Vasic visa tacksamhet mot speciellt två personer.
Det handlar om vd Peter Kleve och sportchef Philip Berglund som när olyckan var framme valde att skriva ett nytt kontrakt ändå – och dessutom med en klausul i.
– Jag har inget annat än kärlek och tacksamhet till BP och framförallt Kleve och Berglund. Otroliga killar.
Hur gick tankarna när Hammarby visade intresse och du först blev tillfrågad om att komma på läkarundersökning?
– Eftersom jag varit så extremt fokuserad under min rehab så var min första tanke bara – fan va kul med ytterligare ett läkarutlåtande kring min status. Men snabbt där efter sjönk det in att det faktiskt också kunde bli Bajen.
Du har fått en hel del kritik för att du väljer att bryta kontraktet med BP, vad kan du berätta för oss om det?
– Ja du. Folk har inte hela bilden och vet inte hur diskussionerna har gått mellan mig och BP senaste året. Dom som vet, vet.
Nikola Vasic agent Gustaf Grauers ger sin syn på en mycket överraskande övergång.
– Niko har alltid haft en otrolig karaktär och alltid gjort sitt bästa där han varit. I och med att den här processen varit lite utdragen kan det se ut som att han försökt bråka sig bort från BP men det är verkligen tvärt emot sanningen.
Agenten fortsätter:
– Vi har hela tiden haft en jättebra dialog med BP och när kontraktet skrevs lades den här möjligheten in. BP har varit fantastiska och har hela tiden sett till människan och det finns inget annat än tacksamhet och uppskattning till Philip Berglund och Peter Kleve. Vad de gjort för Niko är ovanligt i dagens lite hårdare fotbollsklimat så nu när jag får chansen här i riksmedia vill jag verkligen passa på att hylla båda. Det är lätt att förstå varför BP:s framgångar växer och inte är tillfälliga.
Den här artikeln handlar om: