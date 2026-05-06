Inte hunnit snacka ut: ”Hade hämtning på förskolan”

STOCKHOLM. Kalle Karlsson lovade att prata med Nikola Vasic efter att anfallaren hamnat i en märklig sits på bänken mot VSK.

– Det var tajt i går, han hade hämtning på förskolan, säger Karlsson till FotbollDirekt.

Han stod redo vid sidlinjen för inhopp. Då slog Victor Lind till med ett drömmål i 67:e minuten och när Hammarby tog ledningen valde Kalle Karlsson att vänta med Nikola Vasic.

När Karlsson till sist slängde in en forward på planen var det i stället Elohim Kaboré som kastades in.

Först i 88:e minuten fick Vasic komma in på planen vid 3-0-ledning hemma mot VSK och på presskonferensen efteråt förklarade Karlsson varför.

”Spelare förstår att när det blir mål så blir det också en ny ”giv”. Där och då ville vi få in en stark boxforward, men mål förändrar matcher. Kaboré spelar med större intensitet. Jag kommer surra med Nikola om det men jag tror inte vi behöver något längre terapisamtal, för han förstår att man efter mål har andra behov”.

Men hittills har inte Hammarbys tränare pratat med Vasic om det hela.

– Vi ska snacka i dag, säger Karlsson mitt emellan Bajens dubbelpass på ett soligt Årsta IP.

– Det blev tajt i går. Han hade hämtning på förskolan.

Men allt känns lugnt mellan er? Det var ju ändå en speciell sits senast?

– Som jag sa så förstår spelare att när det blir mål så blir det också nya förutsättningar, det här har ju hänt massor av gånger. Antingen att man själv gör mål eller att motståndarna gör det. Man kan vilja byta in en defensiv spelare men så gör motståndarna mål – och då vill man ta in en annan spelare i stället, säger Karlsson och fortsätter:

– Det var ju samma sak som med ”Frankie” (Frank Junior Adjei) som var på väg in i 60:e minuten i derbyt mot Djurgården men så gjorde Oscar (Johansson Schellhas) mål. Det är sådant som händer.

Men det krävs ändå att ni pratar om det? Trots att spelare förstår det här?

– Man fångar alltid upp spelare, inbytta eller inte. Men sedan gör man det inte med 25 spelare varje vecka, nej. Men man försöker alltid fånga upp spelare, avslutar Karlsson.