Ratades i sista stund: ”Kommer surra med honom”

STOCKHOLM. Han stod redo att bytas in. Då gjorde Hammarby mål och Nikola Vasic fick sätta sig på bänken igen.

När Kalle Karlsson till sist slängde in en ny anfallare föll valet på Elohim Kaboré.

– Jag kommer surra med Nikola om det men jag tror inte vi behöver något längre terapisamtal, säger Hammarbytränaren.

Matchen stod och vägde. Då ville Kalle Karlsson slänga in ny offensiv kraft i storväxta anfallaren Nikola Vasic som stod redo vid sidlinjen för att bytas in.

Då, i 67:e minuten, slog Victor Lind till med det vackra 1-0-mål som visade sig förlösande för att Bajen till sist skulle besegra VSK med klara 3-0. När Lind satte ledningsmålet fick Vasic sätta sig på bänken igen.

Efter att Paulos Abraham kort senare gjort 2-0 valde Karlsson till sist att göra ett byte på anfallspositionen – men då var det inte Vasic som byttes in. I stället fick Elohim Kaboré chansen.

– Spelare förstår att när det blir mål så blir det också en ny ”giv”, förklarar Karlsson på pokerspråk och fortsätter:

– Där och då ville vi få in en stark boxforward, men mål förändrar matcher. Kaboré spelar med större intensitet.

I 88:e minuten fick till sist Vasic komma in efter att Montader Madjed två minuter tidigare satt 3-0.

– Spelare har förståelse, men det kan ändå finnas besvikelse. Nikola är en fantastisk person som tacklat alla situationer på ett väldigt bra sätt så här i inledningen av säsongen. Han har skött det på ett utomordentligt sätt, säger Karlsson om tillägger:

– Jag kommer surra med Nikola om det men jag tror inte vi behöver något längre terapisamtal, för han förstår att man efter mål har andra behov.

Tvingades byta ut Ring: ”Flaggade redan i paus”

I VSK höjde nog många på ögonbrynen när Jonathan Ring byttes ut efter dryga timmen spelad. Ring hade då varit lagets bästa spelare och utan mittfältaren på planen kom också baklängesmålen.

Men nu förklarar tränaren Alexander Rubin att han inte hade något annat val än att byta ut Ring.

– Han har inte kommit tillbaka från sjukdom ordentligt och flaggade redan i paus för att han hade ungefär ytterligare 15-20 minuter i sig innan det var stopp.