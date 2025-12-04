BORÅS. Anders Svensson, Samuel och Sebastian Holmén, Johan Larsson och Simon Olsson.

Nu drömmer Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om nästa hemvändare.

– Jag drömmer om Viktor Claesson, säger han till FotbollDirekt.

Listan över spelare som har vänt hem till Elfsborg efter en utlandskarriär kan göras lång. Det hela började redan på tidigt 1980-tal, och sedan dess har spelare efter spelare vänt hem till Boråsklubben för att åter ta på sig den gula tröjan.

– Hemvändare är i vårt DNA och hjärta. Jag skojar om att det började med Thomas Ahlström 1982 från Olympiakos som kom tillbaka och gjorde det fantastiskt, men alla refererar mest till Anders Svensson och Mathias Svensson 2005, säger klubbchefen Stefan Andreasson.

Svensson-duon vände båda hem till Elfsborg från England 2005. Klubben hade då byggt den nya hemmaarenan Borås arena och börjat satsa mot toppen av serien. Resultatet? Allsvenskt guld 2006 och Elfsborg första SM-guld sedan 1961.

– Hemvändarna är viktiga för oss, minst sagt. Vi har haft en hyfsad framgång sedan 2005/2006 och där har hemvändarna spelat en nyckelroll. Och det är inte givet att man väljer (att komma hem till Elfsborg, reds. anm), utan det har vi jobbat hårt med, säger Andreasson.

”Måste vara kvar tills Bernhardsson kommer tillbaka”

Med 26 år som ledare i IF Elfsborg har Stefan Andreasson legat bakom de allra flesta av hemvändarna. Han startade upp det ”moderna Elfsborg” med Anders och Mathias Svensson, värvade hem brödraduon Samuel och Sebastian Holmén, Johan Larsson och Nikas Hult, Arber Zeneli och nu senast Simon Olsson.

Men fortfarande drömmer den 56-åriga klubbchefen om fler återkomster.

– Jag måste ju vara kvar tills Bernhardsson kommer tillbaka, känner jag ibland. Eller Jesper (Karlsson) eller Ondrejka. Då måste man vara med när de kommer hem.

Vem blir nästa hemvändare till Elfsborg?

– Jag drömmer om Viktor Claesson.

Den 33-åriga Claesson representerade Elfsborg mellan 2012 och 2016 och sitter på ett kontrakt med danska FC Köpenhamn som går ut till sommaren 2026. Samtidigt finns det en konflikt om Claessons signatur, där Simon Thern berättat att han också drömmer om en hemkomst för Claesson – men till moderklubben IFK Värnamo.

– Vi kommer göra allt vi kan den dagen han väljer att flytta hem. Det är väl fint att Värnamo finns med också, säger Stefan Andreasson.

