VÄRNAMO. Simon Thern, 33, går mot slutet av karriären.

Men innan han lägger skorna på hyllan vill ikonen uppfylla en dröm.

– Det är drömscenariot; att jag får göra min sista match tillsammans med honom som jag gjorde min första match med, säger Thern.

IFK Värnamos sejour i allsvenskan stannade på fyra år. Nu väntar åtminstone en säsong i superettan för Smålandsklubben som får ladda om och sikta på ett nytt avancemang till svensk fotbolls finrum.

Med det ser även en lång och framgångsrik allsvensk karriär ut att kunna ta slut. Den 33-åriga ikonen Simon Thern gjorde nyligen gjorde sin 301:a (!) allsvenska match, och bakom Christoffer Nyman är han den nu aktiva spelare som har gjort flest matcher i serien. Nu har han två val; antingen följa med IFK Värnamo ned till superettan, eller avsluta karriären som fotbollsspelare.

– Det är klart att det finns viss tanke om vad som skulle kunna passa mig i livet och med familj och barn som jag har här. Jag ska inte säga att jag har bestämt mig, men nästa år kommer jag troligtvis att spela. Det är ändå den känsla jag sitter med nu. Mitt drömscenario är att jag får göra min sista match tillsammans med den som jag gjorde min första match med.

Vill återförenas med vännen

Den som Simon Thern syftar på är FC Köpenhamn-svensken Viktor Claesson. Duon är årsbarn och har vuxit upp tillsammans, och tillsammans representerade de stadens stolthet IFK Värnamo innan fotbollskarriären tog dem i olika riktningar.

– Vi har vuxit upp tillsammans. Vi är lika gamla. Vi gjorde våra första träningar tillsammans och var med hela vägen fram tills att vi tog olika vägar; jag gick till Helsingborg och Malmö och han gick till Elfsborg. Det som vi på något sätt startade, att man hade fått avsluta det tillsammans, det hade varit pricken över i:et. Förhoppningvis också att kunna göra det i form av uppflyttning eller något liknande. Det hade varit otroligt stort, säger Thern och tillägger:

– Det är drömscenariot; att jag får göra min sista match tillsammans med honom som jag gjorde min första match med. Det hade varit toppen.

Har du pratat med Viktor om den drömmen?

– Han vet om det, så klart. Vi har kontakt, även om den är mer sporadisk. Han bygger ju hus här och förhoppningsvis ska han bo i det huset också.

Är han öppen för att flytta hem?

– Det får han svara på, men jag tror att om han inte ska fortsätta sin karriär i FCK så, för mig, finns det ett och ett halvt alternativ för honom. Det hela alternativet är IFK Värnamo och det halva är Elfsborg.

Jag vet inte vad Stefan Andreasson i Elfsborg skulle säga om han hörde det.

– Nej, haha. Stefan får gärna ringa mig så kan vi prata om det i sådana fall.

Elfsborg svarar efter piken

Så, vad säger Stefan Andreasson, klubbchef i IF Elfsborg, om Simon Therns dröm?

– Simon är frispråkig. Rolig också, men jag tycker att farsan (Jonas Thern) är roligare. Nej, men det är klart att Viktor hem till Elfsborg hade varit underbart för oss och vi kommer att göra allt den dagen han väljer att flytta hem, säger Andreasson och tillägger:

– Att det är Värnamo också, det är ganska självklart. Det är fint att även Simon Thern tror att… jag menar, han nämner ju ändå Elfsborg. Det är bra gjort.

– Vi har 22 sportchefer i laget, eller i alla fall tio om du pratar om Viktor Claesson. Han har ju kompisar i laget.

Det är de tio mot Simon Thern?

– Ja, vi kommer slåss mot Simon, säger Andreasson med ett skratt.

Viktor Claesson spelade i Elfsborg mellan 2012 och 2017 och gjorde totalt 177 matcher för Boråsklubben innan han lämnade för ryska Krasnodar. Sedan 2022 har han representerat FC Köpenhamn.