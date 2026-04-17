Jansson lämnade på kryckor – mer optimistiskt kring Fallenius

STOCKHOLM. Sist av alla MFF-spelare att gå igenom den mixade zonen var Pontus Jansson – och han gjorde det på kryckor utan att ge någon kommentar.

Kring Oskar Fallenius skada verkar det lugnare.

– En säkerhetsåtgärd, säger Djurgårdens ytterforward till FotbollDirekt.

Utburen på bår i matchens absoluta slutsekunder. Tunga scener när Malmö FF:s lagkapten Pontus Jansson täckte ansiktet när han bars av planen i 1-0-viktorian mot Djurgården.

Sist av alla MFF-spelare att gå igenom den mixade zonen var Jansson som inte lämnade någon kommentar utan som i stället lämnade 3Arena på kryckor.

Hur pass allvarligt det är med forna landslagsbacken återstår att se, men Janssons ansiktsuttryck både på båren och kryckorna vittnade utåt sett om dåliga nyheter.

Det kan man inte säga om Oskar Fallenius som efter sina formidabla första 34 minuter inte kunde spela vidare och tvingades därmed bryta redan i första halvlek.

– Jag mår helt okej. Jag kände av en känning efter ett löp och sedan så stegrade det. Tråkigt men jag var tvungen att ta en säkerhetsåtgärd så det inte blev större än vad det behövde bli, säger Fallenius som fram till skadan var planens bästa spelare.

– Det suger ju så klart, verkligen. Jag tänkte först ”det här får bara inte hända”, men jag tycker vi tog ett moget beslut genom att gå av. Förhoppningsvis är det inte allt för allvarligt, förhoppningsvis blir det här kortvarigt.

Redan på onsdag drabbar Djurgården samman med Elfsborg på bortaplan. Om Fallenius kan vara med då återstår att se.

– Ja det får vi se i morgon bitti när jag vaknar, hur det känns då.