Foto: Bildbyrån

Jesper Gustavsson hyllades i sin 300:e match

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
STOCKHOLM. Mjällby gästade BP.
Inför matchen hyllades Jesper Gustavsson av de tillresta supportrarna.
Maif-kaptenen gjorde sin 300:e match för klubben.

250928 Mjällbys supportrar inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Mjällby den 28 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det var under söndagen som succélaget och den allsvenska serieledaren, Mjällby AIF, gästade Brommapojkarna på Grimsta IP i Stockholm. När startelvorna presenterades en timme innan matchstart stod det klart att Maif-kaptenen Jesper Gustavsson, 30, gjorde sin 300:e match för klubben.

Mittfältaren startade på innermittfältet tillsammans med fanbärskollegan Viktor Gustafson och nådde därmed milstolpen.

250913 Mjällbys Jesper Gustavsson jublar med supportrar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Degerfors och Mjällby den 13 september 2025 i Degerfors.
Foto: Bildbyrån

Inför matchen hyllades Gustavsson av de tillresta supportrarna.

Jesper Gustavsson är fostrad i Mjällby och har, bortsett ett lån till FK Mjølner, representerat klubben under hela hans karriär.

Mjällby vann matchen med 1-0 efter ett mål från Herman Johansson i den andra halvleken.

