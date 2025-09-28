Jesper Gustavsson hyllades i sin 300:e match

STOCKHOLM. Mjällby gästade BP.

Inför matchen hyllades Jesper Gustavsson av de tillresta supportrarna.

Maif-kaptenen gjorde sin 300:e match för klubben.

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ matchen här!

Det var under söndagen som succélaget och den allsvenska serieledaren, Mjällby AIF, gästade Brommapojkarna på Grimsta IP i Stockholm. När startelvorna presenterades en timme innan matchstart stod det klart att Maif-kaptenen Jesper Gustavsson, 30, gjorde sin 300:e match för klubben.

Mittfältaren startade på innermittfältet tillsammans med fanbärskollegan Viktor Gustafson och nådde därmed milstolpen.

Jesper Gustavsson är fostrad i Mjällby och har, bortsett ett lån till FK Mjølner, representerat klubben under hela hans karriär.

Mjällby vann matchen med 1-0 efter ett mål från Herman Johansson i den andra halvleken.