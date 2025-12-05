Klart: AIK presenterar Miika Takkula som ny rekryteringschef

AIK har gjort klart med en ny rekryteringschef.

Detta då Miika Takkula har skrivit på för ”Gnaget”.

– Jag oerhört stolt över att jag har fått denna fantastiska möjlighet, säger Takkula i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var efter Thomas Berntsens plötsliga exit som sportchef i samband med allsvenska premiäromgången som Fredrik Wisur Hansen presenterades som head of scouting and recruitment i AIK.

Men efter blott en säsong i ”Gnaget” valde Fredrik Wisur Hansen att tacka för sig.

Nu har man gjort klart med den andra norrmannens ersättare. Detta då man har presenterat finländaren Miika Takkula som ny rekryteringschef/head of recruitment för herrlaget.

Den 42-årige Takkula kommer senast från finska Ilves där han var sportchef sedan 2023. Innan dess arbetade han många år inom huvudstadsklubben HJK.

– Till att börja med är jag oerhört stolt över att jag har fått denna fantastiska möjlighet i denna unika klubb. För mig är AIK en av de mest framgångsrika klubbarna i Sverige med ett av de största varumärkena i Europa, som besitter en enormt stor outnyttjad sportslig potential. Jag kan garantera att jag kommer att ge allt för att hjälpa den här klubben att bli ännu bättre. Jag tror verkligen att vi med hårt arbete och strukturerade processer kan uppnå något stort tillsammans, säger Miika Takkula i ett uttalande på AIK:s hemsida.

AIK:s vd och klubbdirektör, Fredrik Söderberg:

– I Miika får vi en rekryteringschef som kombinerar stort sportsligt kunnande med ett starkt och tryggt ledarskap. Han har genom sitt arbete i tidigare klubbar bevisat att han ligger väldigt nära oss strategiskt. Dessutom finns hos Miika en stor motivation att arbeta för och utveckla just AIK Fotboll vilket vi värdesätter högt. Jag är mycket glad över denna rekrytering, säger han.

Miika Takkula tillträder sin nya tjänst den första januari nästa år.