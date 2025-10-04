Officiellt: Wisur Hansen lämnar AIK efter säsongen

AIK bekräftar en förändring.

Fredrik Wisur Hansen lämnar sin roll i AIK efter säsongen 2025.

– Jag är glad över att vi skiljs som vänner, säger han på i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Fredrik Wisur Hansen har haft rollen som Head of scouting and recruitment i AIK sedan i våras.

Under lördagen skriver klubben att han lämnar efter säsongen 2025 och att AIK jobbar för att hitta en ersättare.

– För mig handlar det främst om att jag vill försöka utforska vilka möjligheter jag har inom det som är min utbildning, nämligen juridik och ekonomi, och då som bosatt i Norge. Jag vill först och främst börja med att tacka klubben för det förtroende de har visat mig under dessa år, och till kollegor som har gjort denna tid minnesvärd. Att få arbeta i en klubb som betyder så mycket för så många har varit och är ett privilegium, och något som jag kommer att bära med stolthet länge. Det har varit en väldigt ordnad och transparent process, och jag är glad över att vi skiljs som vänner när avtalet löper ut. Fram till dess kommer jag att göra allt jag kan för att ge den som kommer efter de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas, säger Wisur Hansen på klubbens hemsida.

AIK:s klubbdirektör och VD, Fredrik Söderberg om beskedet:

– Vi hade gärna sett att Fredrik fortsatte sitt arbete hos oss, men jag har stor respekt för hans val. Fredrik meddelade oss i god tid om sina planer vilket gör att processen med att ersätta honom redan är i gång. AIK Fotboll gör ingen riktningsförändring utan kommer att arbeta på som vanligt med planering inför vinterfönstret. Det blir ett väldigt odramatiskt skifte även om det är tråkigt att förlora en mycket duktig och uppskattad medarbetare. Jag vill å hela AIK Fotbolls vägnar tacka Fredrik för hans arbete i klubben och jag önskar honom stort lycka till med kommande karriär, säger han.

Innan Wisur Hansen tog rollen som Head of scouting and recruitment var han chefsscout i AIK från sommaren 2023. Norrmannen har tidigare jobbat som talangscout i Sarpsborg och även varit verksam i Atalanta och FC Köpenhamn inom ungdomsscouting.