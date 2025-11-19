Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Besaras dubbla succé – tar hem två priser

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

SOLNA. Nahir Besara är årets spelare i allsvenskan.
”Bajen”-mittfältaren prisades dubbelt på Allsvenskans Stora Pris.

251119 Hammarbys Nahir Besara poserar för ett porträtt med priset för Årets mittfältare under Allsvenskans Stora Pris den 19 november 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det blev en riktig succékväll för Hammarbys lagkapten Nahir Besara. På galan Allsvenskans Stora Pris under onsdagskvällen tog 34-åringen först hem pris för årets mittfältare – sedan prisades han som hela seriens bästa spelare.

Den rutinerade Besara utsågs till allsvenskans bästa spelare 2025 efter sina 17 mål och tre assist i år. Han tog Hammarby till en andraplats i den allsvenska tabellen.

När Bajen-kaptenen möter upp FotbollDirekt för en andra intervju under kvällen har 34-åringen varit piggare. Trots det står han där med ett leende och säger:

– Det är absolut större, säger Besara på frågan om sitt andra pris för kvällen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt