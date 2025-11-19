Nahir Besara prisas som årets mittfältare: ”Inte helt väntat”

SOLNA. Nahir Besara är allsvenskans bästa mittfältare.

Hammarby-stjärnan vann priset på galan Allsvenskans Stora Pris.

– Det var två andra riktigt bra spelare som stod där med mig, säger Bajen-kaptenen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

34-åriga Nahir Besara fortsätter att imponera i allsvenskan, och under onsdagskvällen prisades Hammarby-kaptenen som årets bästa mittfältare.

Besara fick motta priset på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris i Solna, Stockholm.

I kategorin var även Gustav Lundgren i Gais och IK Sirius Leo Walta nominerade.

– Väntat och väntat… Det var två andra riktigt bra spelare som stod där med mig. Inte helt väntat, förklarar en ödmjuk Nahir Besara till FotbollDirekt.

Du snuvades på skytteligasegern. Var det jobbigt?

– Nej, faktiskt inte. Jag har inte ens tänkt tanken om jag ska vara ärlig. Jag ville vinna matcher, och det var det enda viktiga.