Delad pott i toppmötet på Strawberry

SOLNA. Gais tog tidigt ledningen, AIK kvitterade vackert i upptakten av andra halvlek.

Matchen på Strawberry slutade 1-1 och Europaracet är fortsatt vidöppet.

Foto: Bildbyrån

Två poäng skiljde på förhand mellan trean AIK och fyran Gais.

Det gör det fortsatt efter mötet på Strawberry inför närmare 26 000 åskådare.

Ibrahim Diabate gav Gais ledningen i första halvlekens nionde minut, Diabates 15:e fullträff något han är delad etta med ihop med Nahir Besara.

Tidigt i andra halvlek, 52:a minuten för att vara exakt, kvitterade AIK. Målet var ett av allsvenskans vackraste den här säsongen då Bersant Celina tog emot bollen på volley utanför straffområdet innan han skickade iväg bollen i krysset.

AIK gör 1-1! Bersant Celina pangar in kvitteringen ⚫🟡 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/FpwPy6cVF7 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 28, 2025

Matchen slutade 1-1 och det innebär att Gais tappat sin fjärdeplats till Malmö FF som efter 3-2 mot Värnamo gick om i tabellen tack vare bättre målskillnad.

Därmed har Gnaget kvar sin Europaplats som tabelltrea med två poäng ner till närmsta konkurrent.