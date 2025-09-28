Drömstart för Mravac – när MFF besegrade Värnamo

Malmö FF tog emot IFK Värnamo på Eleda Stadion.

Då skulle den nya MFF-tränaren Anes Mravac inleda på bästa möjliga vis.

Detta då de Himmelsblå vann med 3-2.

***

De första fem minuterna fotboll på Eleda stadion var tämligen avvaktande och med ett MFF som ägde den mesta av bollen. När ytterligare tio minuter var spelade var matchbilden densamma. De Himmelsblå tryckte försökte att spela sig igenom ett ramstarkt Värnamo-försvar men hade ännu inte lyckats.

Med omkring en halvtimmes spel var Värnamos Coulibaly nära att hitta rätt med en nick. Däremot blåstes situationen av för offside. En stund senare ledde slarv i Värnamo-försvaret till ett fint läge för Ekong som tvingade Keto till en fin räddning.

Strax före den 40:e minuten skulle matchens första mål falla. Detta efter att Ajdin Zeljkovic mött en boll på halvvolley och tryckt upp bollen i krysset bakom Robin Olsen. 1-0 för bortalaget.

Kort därefter skulle MFF kvittera matchen. Detta efter att Emmanuel Ekong sprungit sig loss och läckert lyft bollen över Keto till 1-1. Det blev slutresultatet av den första halvleken i Malmö.

I inledningen av den andra halvleken dröjde det bara någon minut innan hemmalaget hade vänt på matchen. Detta då Pontus Jansson prickade rätt med huvudet efter en frispark.

Trots att Malmö hade tagit över matchen skulle en viss Ajdin Zeljkovic visa att Värnamo inte var klara för idag. Detta då han slog till med ett nytt skott utifrån, som även denna gång hittade upp i krysset.

Ett par MFF-chanser senare skulle hemmalaget ta ledningen på nytt. Detta efter att inbytte Anders Christiansen dragit till från distans och överlistat Keto. 3-2 för de himmelsblå.

Med ett par minuter kvar att spela var Victor Larsson mycket nära att kvittera matchen för Värnamo då han bara skulle placera in en bredsida efter en frispark. Istället blev styrningen alldeles för hög, och chansen missad.

Det var även den sista chansen som Värnamo mäktade med, och Malmö FF vann således sin första match med Anes Mravac som huvudtränare.

***

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen, Jansson, Rösler, Busanello – Ekong, Berg Johnsen, Skogmar, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen

IFK Värnamo: Keto – Larsson, Mohammed, Coulibaly, Björnström – Alsalkhadi, Antonsen, Liimatta – Johansson, Shamoun, Zeljkovic