Dif tar första derbysegern mot AIK på tre år

SOLNA. Djurgården hade inte vunnit mot AIK i allsvenskan sedan maj 2023.

Men nu var det dags.

Inför drygt 46 000 åskådare vann Dif bortaderbyt med 4-2.

Det sprakade i derbyt på Nationalarenan redan från start – eller egentligen redan innan avspark när AIK-supportrarna bjöd på ett storstilat tifo med derbyhjältar från förr i fokus.

När matchen väl kickade i gång fick Djurgården snabbt upp i en 2-0-ledning efter mål av Hampus Finndell och Miro Tenho i tionde respektive 16:e minuten innan Zadok Yohanna med en soloprestation tog sig tog sig förbi Mikael Marqués och spelade in till en ren Kevin Filling som tryckte in reduceringen blott fem minuter efter Tenhos 2-0-mål.

Samme Filling satte sedan 2-2 efter en stolpretur – trodde han. Men den assisterande domaren vinkade felaktigt av för offside.

I stället var det Djurgården som fick sista ordet före paus. För i andra tilläggsminuten nickade Marqués in sitt första mål i Dif-tröjan på Bo Heglands frispark och vid slutvissla i första halvlek buades hemmalaget kraftigt ut av den svartgula massan. Närmare 50 000 på plats i dag så buropen var öronbedövande.

Men det skulle bli värre för AIK – åtminstone till en början.

AIK:s mardröm – Yohanna utbytt med skada

För när spelarna kom ut till andra halvlek saknades storstjärnan Zadok Yohanna som var spelaren som låg bakom AIK:s reduceringsmål.

Nigerianen hade skadat sig och ersattes av Victor Andersson.

När den andra halvleken kickade i gång dröjde det inte länge förrän matchen avbröts. AIK-klacken brände av massa rök på sin kortsida som spred sig över hela arenan och domaren blåste av och skickade ner spelarna till omklädningsrummen igen. Då hade det redan i första halvlek brunnit på AIK:s kortsida efter bengaltändning – men där ingen person kom till skada.

Speakern informerade att ett matchmöte skulle hållas huruvida derbyt kunde fortsätta eller inte.

Efter närmare 20 minuter sparkades matchen i gång igen och efter dryga timmen spelad reducerade AIK till 2-3 när Dino Besirovic kom högst med pannan på en hörna.

Därefter stod matchen och vägde – tills Bo Hegland i 85:e minuten sköt 4-2 till Djurgården och punkterade tillställningen.

Djurgårdens första allsvenska derbyseger mot AIK sedan våren 2023 ett faktum.