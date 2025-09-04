Officiellt: Här är Östers nya tränare

Roberth Björknesjö tar över Östers IF.

52-åringen blir ny huvudtränare på tillfällig basis.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under torsdagen som Östers IF meddelade att klubben går skilda vägar med huvudtränare Martin Foyston. Sedan dess har sportchef Ola Larsson meddelat att Öif kommer att presentera sin nya tränare under dagen, och uppgifter gällande den tidigare Djurgården-tränaren Roberth Björknesjö har florerat.

Nu står det klart att Foystons ersättare heter Roberth Björknesjö. 52-åringen skriver ett kontrakt över resten av säsongen.

– Det känns enormt inspirerande att komma till Öster och jag är både stolt och glad över att vara här. Jag vill komma in och bidra med min energi och att vi ska spela en energifylld fotboll. Det blir en spännande utmaning och jag ser verkligen fram emot att dra igång, säger Björknesjö på Östers hemsida.

Sportchef Ola Larsson:

– Vi är i ett läge där vi behöver få in ny energi inför den allsvenska hösten och då passar ”Robban” in perfekt. Han har nyligen erfarenhet av ett liknande uppdrag i Djurgården och jag är övertygad om att detta är den bästa lösningen på kort sikt.

Björknesjö har tidigare varit verksam i Djurgården, Syrianska, Assyriska, BP och Vasalund.