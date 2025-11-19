Årets allsvenska tränare: ”När jag såg bilderna brast det”

SOLNA. Anders Torstensson är årets tränare i allsvenskan.

Mjällbys guldtränare prisades på galan Allsvenskans Stora Pris.

Foto: Bildbyrån

Mjällbys succésäsong har givit ringar på vattnet. På den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris under onsdagskvällen tog den svenska mästaren hem pris för både årets målvakt och back.

Även guldtränaren Anders Torstensson fick pris som årets tränare. 59-åringen har nyligen fått en ny roll och kommer att lämna posten som huvudtränare, till förmån för rollen som teknisk chef i Mjällby AIF. Assisterande tränaren Karl Marius Aksum tar över Maif.

I kategorin var även Fredrik Holmberg i Gais och Hammarbys Kim Hellberg nominerade.

– Det är… Alla har ju sagt det men jag vågade inte hoppas på någonting. När jag väl såg bilderna så brast det. Det är så jävla mäktigt att ha skrivit in sig i den här historien med alla de sjukt kompetenta medtävlarna man har. Det är overkligt, säger Torstensson till FotbollDirekt.

Du är mer rörd än Nahir Besara som mest sade att han ville hem till ungarna.

– Jag förstår ju Nahir men det här är så mycket historia med det vi har gjort. Det är oerhört surrealistiskt och svårt att ta in.