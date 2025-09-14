Prenumerera

250914 Hammarbys Markus Karlsson, Nahir Besara och Paulos Abraham jublar efter 0-1 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Hammarby den 14 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Hammarbys drömstart i derbyt – kör över Djurgården

Fredrik de Ron
Fredrik de Ron
Det tog en kvart.
Sedan hade Hammarby en 2–0-ledning mot Djurgården.

✔️ Derbyt slutade 3–3 efter Adam Ståhls kvitteringsmål på övertid!

Det var Djurgården som inledde söndagens Stockholmderby mot Hammarby piggast. Sedan kom ”Blårändernas” mardrömsminuter.

Efter bara en knapp kvarts spel under söndagen slog Jacob Rinne en boll rakt upp i banan till en mötande Rasmus Schüller. Den finska mittbacken missade mottagningen helt och bollen landade hos Hammarbys Markus Karlsson som tryckte in ledningsmålet i derbyt.

Minuter senare slog Nahir Besara en kanonfrispark från nästan 30 meter rakt in i målet och sköt Hammarby upp i en tvåmålsledning efter bara 16 minuters spel.

Startelvor:

Djurgårdens IF:
Rinne – Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Schüller, Siltanen – Ståhl, Anderson, Okkels – Priske.

Hammarby IF:
Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Tekie, Besara – Junior Adjei, Abraham, Johansson Schellhas.

