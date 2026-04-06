JUST NU: Honkavaaras val – Rinne startar mot Gais

Gais och Djurgården drabbar samman på Gamla Ullevi i allsvenska premiäromgången.

Då väljer Jani Honkavaara att starta med Jacob Rinne i målet.

Det har varit en evig följetång i Djurgården vem av Filip Manojlovic och Jacob Rinne som ska vakta lagets mål.

Tränaren Jani Honkavaara har sedan ankomsten i fjol ändrat hejvilt – inte minst den här vintern.

Rinne och Manojlovic fick stå två matcher vardera i cupspelet och precis som i kvartsfinal-uttåget mot Hammarby väljer Honkavaara nu att ge Rinne chansen i allsvenska premiären mot Gais på Gamla Ullevi.

Hos hemmalaget startar Gustav Lundgren som i tisdags hade en avgörande roll i Sveriges VM-avancemang med sitt inhopp mot Polen.

Avspark 16:30.

Gais: Sims – Wängberg, Frej, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Lundgren, Salter, Niklasson Petrovic.

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Siltanen, Finndell – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.