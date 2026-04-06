Lundgren tvingas kasta in handduken mot Djurgården

Casper Nordqvist
Han var med i startelvan, men tvingades lämna uppvärmningen och kunde inte spela den allsvenska premiären mot Djurgården.
Blytungt för Gais och Gustav Lundgren.

250920 GAIS Gustav Lundgren jublar efter att Rasmus Niklasson Petrovic (ej i bild) gjort 2-0 under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan GAIS och Elfsborg den 20 september 2025 i Göteborg.
Det var inte den här starten Gais ville ha innan ens den allsvenska premiären hann kicka i gång.

Landslagsyttern Gustav Lundgren som var så lyckosam i VM-playoffet mot Polen linkade av Gais uppvärmning skadad och kunde inte fullfölja premiären.

Lundgren som skulle vara med i startelvan fick strykas och ersattes av Max Andersson.

