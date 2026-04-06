Lundgren tvingas kasta in handduken mot Djurgården

Han var med i startelvan, men tvingades lämna uppvärmningen och kunde inte spela den allsvenska premiären mot Djurgården.

Blytungt för Gais och Gustav Lundgren.

Det var inte den här starten Gais ville ha innan ens den allsvenska premiären hann kicka i gång.

Landslagsyttern Gustav Lundgren som var så lyckosam i VM-playoffet mot Polen linkade av Gais uppvärmning skadad och kunde inte fullfölja premiären.

Lundgren som skulle vara med i startelvan fick strykas och ersattes av Max Andersson.