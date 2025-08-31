Malmös missräkning mot Degerfors – tappar i toppen

Malmö FF tog emot Degerfors IF.

Då fick de regerande mästarna nöja sig med en poäng.

Matchen slutade 1–1.

Under lördagen tog Malmö FF emot nästjumbon Degerfors på Eleda stadion.

Då var det bortalaget som chockade MFF när de i den 10:e minuten tog ledningen genom Marcus Rafferty. Det blev ännu tyngre för MFF när mittbacken Colin Rösler byttes ut i första akten efter en skada.

I slutet av första halvlek fick Malmö FF utdelning. Adrian Skogmar spelades fram av Hugo Bolin och satte kvitteringsmålet.

Degerfors fick chansen att hitta in i matchen igen när Armann Taranis ställdes mot Robin Olsen från elva meter. Den hemvändande landslagsmålvakten stod för en poängräddande straffräddning och såg till att MFF fick med sig en poäng från matchen.

Resultatet innebar att Malmö halkade ned till en fjärdeplats i tabellen efter att AIK vunnit mot Sirius på Strawberry arena.

Startelvor:

Malmö FF:

Olsen – Stryger, Rösler, Djuric, Busanello – Skogmar, Berg Johnsen, Rosengren, Bolin – Ali, Gudjohnsen.

Degerfors IF:

Igonen – Ohlsson, Hien, Moro, Sundgren – Gravius, Ndinga Ossibadjouo – Rafferty, Karlsson, Taranis – Omorowa.