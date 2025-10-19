Gais höll undan – tog tung seger

Gais mot Djurgårdens IF.

Då tog hemmalaget en blytung seger.

Efter en dramatisk drabbning som slutade med 3–2-seger för hemmalaget.

Gais mot Djurgården denna söndag.

Ett mötet som kan komma att påverka mycket, detta då båda lagen slåss om en Europaplats till nästa säsong.

Tidigt i matchen ropade hemmalagets supportrar på en straff när Milovanovic var på väg igenom och stoppades av Kosugi, ingen signal dock från Mohammed Al-Hakim.

Precis efter den situationen var Djurgården mycket nära att ta ledningen på en hörna, men Wängberg räddade bollen på mållinjen.

Ett mål skulle dock komma rätt tidigt och det var hemmalaget som slog till först, efter ungefär 15 minuter satte Ibrahim Diabate 1–0 till Gais.

Målet var även anfallarens 15:e för säsongen.

Mindre än tio minuter senare så utökade sedan Gais ledningen genom Amin Boudri, som först drev bollen själv från egen planhalva innan han elegant chippade in bollen.

Djurgården vek dock inte ned sig och i den 36:e var det dags för August Priske att också göra sitt 15:e mål för säsongen.

2–1 stod sig sedan till halvtid.

Till den andra halvleken gjorde Djurgården ett lite oväntat byte, Jacob Rinne kom in istället för Filip Manojlovic.

Strax före timmen spelad så utökade Gais sin ledning på nytt, detta då Robin Frej nickade in 3–1 till hemmalaget.

Djurgården vek dock inte ned sig den här gången heller.

Med 20 minuter kvar så reducerade bortalaget igen, denna gång genom Mikael Anderson.

I matchens slutskede blev det också stor dramatik.

Först fick Lucas Hedlund en jättechans att stänga matchen, men hans avslut gick utanför. Sedan var det Priskes tur att också få en fin chans efter att själv ha spelet bort Sims i Gais-målet, men även dansken missade mål.

Gais fick sedan en till bra chans att stänga matchen, men några fler mål bjöds det inte på i Göteborg denna söndag utan slutresultatet blev 3–2. Gais tog således en blytung seger i jakten på en Europaplats.

STARTELVOR:

Gais: Sims – Wängberg – Frej – Ågren – Wendin Thomasson – Milovanovic – Fagerjord – Boudri – Lundgren – Diabate – Niklassson Petrovic.

Djurgårdens IF: Manojlovic – Bergvall – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Ståhl – Priske – Nguen.