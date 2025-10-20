GÖTEBORG. Mjällby kan säkra guldet.

I kväll ställs succélaget mot IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är på väg att nå sitt slut, och under måndagskvällen kan Mjällby AIF säkra klubbens första SM-guld någonsin.

Det som krävs av Maif är en seger borta mot IFK Göteborg på Gamla ullevi. Vid en hemmaseger eller ett kryss får Mjällbys guldfirande vänta ytterligare.

För ”Blåvitts” del står viktiga poäng i Europa-jakten på spel under måndagskvällen. Kamratklubben, som kommer senast från en hemmaförlust mot Hammarby, placerar sig på en sjätteplats inför kvällens match. Vid en seger kan IFK Göteborg klättra förbi AIK och Malmö FF i tabellen och upp på fjärdeplats i allsvenskan.

Mjällby kommer senast från en 2–0-seger mot Elfsborg hemma på Strandvallen.

Matchen startar klockan 19:10.

